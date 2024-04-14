وزارة التجارة تقرر فرض إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز

فرضت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز، حيث قررت سحب وثيقة التوطين البنكي منهما ومتابعتهما قضائيا بسبب عدم احترامهما تركيبة الأسعار المنصوص عليها. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان، “أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، شرعت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع ،لاسيما مادة الموز .”

وفي هذا الإطار، تم اليوم الأحد 14 أفريل 2024، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة. وفق ذات المصدر.

وقد أسفرت التحقيقات المنجزة -حسب البيان- على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.

كما أكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق ، وحماية حقوق المستهلكين.

وفي الأخير دعت الهيئة ذاتها، جميع المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.