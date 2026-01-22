وزارة الاتصال توجه إعذاراً ليومية “الوطن” إثر نشر خبر مغلوط حول قانون المرور

وجهت وزارة الاتصال إعذاراً للنشرية الدورية الوطن “EL WATAN”. إثر نشرها خبراً مغلوطاً ومضللاً حول موقف أعضاء مجلس الأمة من قانون المرور الجديد.

وذلك في عددها رقم 10731 الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، تحت عنوان “أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد”. وهو ما يمثل خرقاً للقوانين المعمول بها.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ويعَدُّ مخالفة صريحة للقانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت 2023. وتحديداً المواد 3، 20، و35 منه، إضافة إلى خرق قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر 2023.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الاتصال، استناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19. فقد تم توجيه الإعذار إلى الصحيفة “الوطن” لمطالبتها بالامتثال الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها. كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال عدم الامتثال.

وأعربت وزارة الاتصال عن استنكارها الشديد للمخالفة التي ارتكبتها الصحيفة، معتبرةً إياها خرقاً واضحاً لأخلاقيات المهنة وانحرافًا عن الضوابط الصحفية المعتمدة. داعية إلى ضرورة التحري الدقيق قبل نشر أي معلومات أو أخبار قد تضلل الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة.

وتؤكد الوزارة من خلال هذا البيان التزامها الثابت بمبدأ حرية الإعلام. مع ضرورة أن يتحلى الإعلاميون بالمسؤولية المهنية، وتجنب نشر الأخبار الكاذبة والمضللة.

كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية واحترام أخلاقيات المهنة بما يخدم المصلحة الوطنية.