وزارة التجارة تدعو المؤسسات المستوردة إلى تقديم وثائقها قبل 31 جويلية المقبل

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، جميع المؤسسات (ذات الشخص الطبيعي و/أو المعنوي) التي قامت بعمليات استيراد خلال سنة 2024 والسداسي الأول من 2025. في إطار التسيير (FONCTIONNEMENT) أو التجهيز (EQUIPEMENT)، إلى موافاة مصالحها بمجموعة من الوثائق الإدارية والمالية في أجل أقصاه 31 جويلية 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة وضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية. داعية كافة المؤسسات المعنية إلى الالتزام بالآجال المحددة.

وتشمل الوثائق المطلوبة، ما يلي:

• حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024، مؤشَّر عليها من طرف مصالح الضرائب؛

• التصريحات الجمركية (D10) لشراء المواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025؛

• التصريحات الشهرية برقم الأعمال (G50) للسداسي الأول من سنة 2025؛

• قائمة الزبائن (ETAT 104) لسنة 2024 والسداسي الأولى من سنة 2025، مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات؛

• فواتير الكهرباء والغاز والمياه لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025

• الدفاتر الفرعية Journeux auxiliaires المتعلقة بالمواد الأولية، المنتوج النهائي، المبيعات والمخزونات؛ بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بـ ”التسيير” FONCTIONNEMENT ، والدفاتر الفرعية المتعلقة بـ الشراء و المخزونات، الاستثمار، الاهتلاكات، بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بـ “التجهيز” EQUIPEMENT”.

• وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS) لسنة 2024.

• وضعية الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (CASNOS)؛ لسنة 2024.

• بطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.

وأكدت الوزارة أن الوثائق يجب إرسالها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].