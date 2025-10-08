وزارة التربية: فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لشهر اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لشهر اللغة العربية، التي تنَظَّم هذه السنة تحت شعار “الاستثمار في عقول الناشئة ورواد المستقبل”.

وذلك في إطار احتفاء الجزائر بـ شهر اللغة العربية.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه المبادرة الثقافية الكبرى إلى اكتشاف التلاميذ الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية. وتشجيعهم على إبراز قدراتهم في القصة، المقالة، الشعر، الخط والرسم. من أجل تمثيل الجزائر دوليًا بأحسن خمسة وسبعين (75) عملاً إبداعيًا.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تجسِّد رؤية وطنية طموحة لترسيخ اللغة العربية في وجدان الناشئة. تماشياً مع المبادرات الدولية الهادفة إلى جعل شهر اللغة العربية فرصة للاستثمار في عقول الأجيال وبناء رواد المستقبل.

كما أوضحت الوزارة أن فترة إنجاز وتسليم الأعمال الإبداعية إلى مؤسسات التربية والتعليم تمتد من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2025. على أن تقَام تظاهرات وطنية عبر مختلف ولايات الوطن من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2025، تتوَّج بتكريم التلاميذ الفائزين على المستويين الولائي والوطني، تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الموافق لـ 18 ديسمبر 2025.

ودعت وزارة التربية الوطنية جميع التلاميذ إلى المشاركة الواسعة في هذه المسابقة الدولية. كما شجعت الأساتذة والأولياء على مرافقة التلاميذ في إبراز طاقاتهم الإبداعية والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الثقافي والتربوي الهام.