وزارة الثقافة تطلق مسابقة للبحث في تاريخ الأمير عبد القادر

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن مسابقة في البحث التاريخي، موجّهة للباحثين والطلبة، تهدف إلى تشجيع البحث في تاريخ الأمير عبد القادر.

وحسب بيان الوزارة، فإن إطلاق هذه المسابقة يأتي في إطار إحياء ذكرى المبايعة الثانية.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الوعي بالماضي من خلال دراسات أكاديمية موثَّقة. وتحليل تاريخي دقيق، يسهم في إبراز الدور الذي لعبه الأمير في التمهيد للأسس الأولى للدولة الجزائرية الحديثة.

ووفقاً لبيان الوزارة، تفتح المسابقة أمام جميع الباحثين والطلبة المهتمين بالتاريخ. ويشترط أن يكون البحث أصيلا ولم يسبق نشره أو تقديمه في مسابقة أخرى. وألا يكون قد فاز في مسابقة مشابهة، أو قدّم لنيل درجة جامعية، وألا يكون قد سبق نشره في الصحف والدوريات، أو على المواقع الإلكترونية.

وأكد البيان أنه يستبعد أي عمل مخالف للشروط، وغير مكتمل المرفقات من التحكيم. ولا يحق للفائزين إضافة أي تعديل على النص الفائز بعد إعلان النتائج.

ويفتح باب المشاركة ابتداء من تاريخ الإعلان ويغلق في 31 ماي 2025. ويتم إرسال البحث المخصص للمسابقة عبر البريد الإلكتروني مرفوقا بسيرة ذاتية مختصرة للمشارك.

للاطّلاع على شروط المسابقة ومعايير البحث يرجى النّقر على هذا الرابط:

https://e-servicesculture.dz/…/uploads/2025/02/elamir.pdf