وزارة الداخلية تحذر الأولياء 

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الأولياء إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، ومرافقة أبنائهم ومراقبتهم بشكل دائم، خلال فصل الصيف.

وشددت الوزارة في بيانها على الأولياء على مرافقة أبنائهم ومراقبتهم عند التواجد بالمناطق المائية كالأودية، السدود وأحواض السقي.

وذكرت الوزارة في البيان ذاته بأن هذه الفضاءات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال، نظراً لعمقها وصعوبة تقدير مخاطرها.

ولهذا يُرجى من الأولياء إلى عدم ترك الأطفال دون مراقبة قرب هذه الفضاءات، وأيضا منع السباحة في الأماكن غير المهيأة لذلك. ومرافقتهم وتوعيتهم بمخاطر هذه المواقع.

وفي الاخير أكدت الوزارة أن صحماية الأرواح مسؤولية جماعية وتبقى أولوية الجميع”.