وزارة الدفاع: القضاء على 3 إرهابيين .. وتوقيف 53 تاجر مخدرات

أعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني عن القضاء على 3 إرهابيين بكل من خنشلة وعين الدفلى، واسترجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدس نصف آلي من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش فقد تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف 53 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين و 4 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب ذات الحصيلة فقد تم حجز 30.40 كيلوغرام من مادة الكوكايين و830.175 قرص مهلوس مع توقيف 139 شخصا وضبط 25 مركبة و 335 مولدا كهربائيا و 138 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 20 شخصا آخرا وحجز 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدس 1 آلي وبندقية قناصة و12 بندقية صيد و4.160 لتر من الوقود.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 65 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 299مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني