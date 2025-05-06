وزارة الرياضة تعلن إطلاق عملية توظيف واسعة موجهة لشباب الولايات الحدودية والجنوبية

أعلنت وزارة الرياضة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية توظيف واسعة موجهة لشباب الولايات الحدودية والجنوبية.

وجاء في البيان، أنه “في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى دفع عجلة التنمية على مستوى المناطق الحدودية والجنوبية. وضمان التأطير داخل مختلف الهياكل والمنشآت الرياضية بهدف تعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يعلن وزير الرياضة عن إطلاق عملية توظيف للالتحاق بالتكوين المتخصص لفائدة شباب هذه المناطق”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تشمل التكوين المتخصص في رتبة مربّي الأنشطة البدنية والرياضية، ورتبة مستشار في الرياضة.

وقد تم تحديد عدد المقاعد البيداغوجية لهذه العملية بـ 314 مقعدا، سيتم توزيعها عبر مؤسسات التكوين الوطنية كما يلي:

- المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة – عين البنيان: 80 مقعدًا

(رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية).

– المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة – وهران: 120 مقعدًا (رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية).

– المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها – دالي إبراهيم: 114 مقعدًا

(رتبة مستشار في الرياضة).

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل تنطلق عبر الأرضية الرقمية الآتية: https://survey.mjs.gov.dz/index.php/834315?lang=ar

وفي مرحلتها الأولية، تشمل هذه العملية المناطق التالية:

مغنية بني عباس، بني ونيف تندوف، برج باجي مختار، تيمياوين، تين زاوتين، إن قزام إيليزي، طالب العربي، ودوار الماء.

ودعت الوزارة جميع الشباب المؤهلين من هذه المناطق إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الرياضة ومديرياتها الولائية. استعدادًا للتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة الهامة.