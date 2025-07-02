وزارة الشؤون الدينية تحدّد نصاب الزكاة لهذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ.

وأوضحت الوزرة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ، قدّر بـ :1.615.000 دج.

وأكدت الوزارة أن هذا النصاب يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 غراما.

وحددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” “AGENOR ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط” مطلع هذه السنة الهجرية بـ 19.000 دج.

وعليه، فإن النصاب يحسب كما يلي: 85 × 19.000 دج = 1.615.000 دج.

وأضاف البيان أنه يجب إخراج ربع العُشر، أي ما يمثل 2,5 من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام)، من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها في السوق يوم زكاتها.