وزارة الشباب: بلاغ هام للمترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف

أصدرت وزارة الشباب بيانًا هامًا للمترشّحينَ المقبولينَ لاجتياز المسابقة على أساسِ الاختبارات. للالتحاقِ بالتكوين المتخصصِ في رتبة “مربّي تنشيطِ الشباب”.

المسابقة خصِّصت لفائدة شباب الولايات الجنوبيّة والحدوديّة، والمُزمع إجراؤُها يوم 31 أوت 2025.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على فيسبوك، فقد تمّ فتح مراكز ملحقة في الولايات الجنوبية والحدودية. وتوزيعُ المترشّحين حسب منطقة الترشّح على المراكزِ المذكورة أدناه في الجدول المرفق.

وأشار البيان إلى أنه تمّ إرسال الاستدعاءاتِ عبرَ البريدِ الإلكتروني، لذا يطلبُ من كلِّ مترشّح طباعة استدعائه الخاصّ وإحضاره يومَ إجراءِ المسابقة.