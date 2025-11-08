وزارة الشباب تصدر بيانا هاما بخصوص تصريح نسب للوزير 

أصدرت وزارة الشباب اليوم السبت بيانا هاما بخصوص تصريح نسب لوزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

وأوضحت الوزيرة في بيان عبر حسابها على فيسبوك أنه “تبعاً لما تم نشره من طرف أحد المواقع الأجنبية، ونقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن تصريح نُسب إلى وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مفاده أن “أوروبا أصبحت تستشير الجزائر في قضايا الشباب وتطلب حلولا لإخراج شبابها من مشاكله الاجتماعية”، فإن وزارة الشباب تنفي نفياً قاطعاً صدور هذا التصريح عن الوزير”.

وأضاف البيان أن الوزارة تؤكد “أن الوزير لم يدل بأي تصريح من هذا النوع، لا في لقاء رسمي ولا إعلامي، وأن ما نشر عار تماماً من الصحة”.

كما تدعو الوزارة إلى التحري والتثبت من المعلومة قبل نشرها، والاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على الأخبار والتصريحات المعتمدة.