وزارة الصحة تُصدر بيانًا هاماً حول “الجرب في المدارس”

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، أوضحت فيه أنها لاحظت خلال الـ48 ساعة الأخيرة تداول أخبار عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، اتخذت طابع التهويل بخصوص تسجيل حالات جرب منفردة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالات محدودة جدًا، وتم التكفل بها ومتابعتها طبيا. مع اتخاذ إجراءات العزل داخل الوسط المدرسي، مشيرة إلى أن الوضعية الصحية تبقى “غير مقلقة إطلاقًا”.

وشددت الهيئة ذاتها على أن التناول الإعلامي المبالغ فيه والمغرض، ساهم في خلق تهويل غير مبرر. داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات الخاصة بالقطاع من المصادر الرسمية التابعة لوزارة الصحة.