وزارة العدل تنشر القائمة الإسمية للناحجين في الإختبارات الكتابية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022

أعلنت وزارة العدل المدرسة العليا للقضاء التابعة لوزارة العدل عن نتائج الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر الفيسبوك القائمة الإسمية للفائزين في الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

وجاءت هذه النتائج بناءا على مداولة لجنة إلختبارات بتاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2022، أين تقررإعتماد معدل 50.9 فما فوق من 20. كمعدل لنجاح المترشح. وسيتم االعالن الحقا عن تاريخ وتوقيت االختبارات الشفوية في الموقع الإلكتروني للمدرسة ووزارةالعدل.

ولمعرفة أسماء الناجحين في الإختبارات الكتابية إضغط على الرابط التالي: resultat_ecrit_2022