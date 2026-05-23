وزارة الفلاحة:  إعادة فتح منصة “أضاحي” عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم السبيت في بيانها إضافة حصص إضافية من الأضاحي المستوردة.

وأكدت الوزارة في البيان ذاته أن عملية بيع الحصص الإضافية ستتم عبر منصة “أضاحي”.

كما ان الحصص الإضافية سيتم تحديد عددها بناءً على الطلبيات التي تم إلغاؤها

وسيتم تحديد عددها أيضا بناء على الطلبيات التي لم يتقدّم أصحابها في الموعد المحدد لاقتنائها.

وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط: https://adhahi.dz/register