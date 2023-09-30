وزارة الفلاحة .. بلاغ هام لمربي الدواجن 

ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التعاونيات المنخرطة في شعبة تربية الدواجن بإمكانها تمويل الهياكل التربية بمذخلات تغدية الانعام الذرو والصوجا لدى الديوان الوطني لتغدية الانعام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا التذكير يندرج في تطبيق احكام المرسوم التنفيذي 112-23 المؤرخ في 9 مارس 2023 والتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لكل عمليات بيع الذرة والشعير وكذا المنتجات الموجهة لتغدية الانعام والدواجن.

وأضاف البيان أنه يرخص لكل متعامل عمومي أو من الخواص ببيع مدخلات تربية الدواجن “الذرة بالأخص” لفائدة التعاونيات الفلاحية والمستفيدة من جهاز الدعم.