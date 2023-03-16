وزارتان جديدتان في حكومة أيمن بن عبد الرحمان

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوت تعديلا حكوميا مس عدد من القطاعات الوزارية انهى بموجبه مهام عدد من وزراء فيما عيّن اخرين جدد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية التعديل الحكومي جاء بموجب المرسوم 23/119، بعد إستشارة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان.

وتضمن التعديل الجديد إستحداث وزارتين جديدتين في حكومة أيمن بن عبد الرحمان ويتعلق الامر بكل من وزارة الري التي تم فصلها عن الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وأسندت مهام هذه القطاع الجديد للوزير طه دربال. الذي شغل منصب الأمين العام للوزارة.

كما أنشأت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وتم إسنادها لوزير الصناعة الصيدلانية علي عون. بعد أن أهيت مهام وزير الصناعة أحمد زغدار.