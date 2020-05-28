وزارتا العمل والثقافة تحضران لمشروع مرسوم تنفيذي ينظم مهن الفنانين والكوميديين

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق أن الوزارة رفقة وزارة الثقافة، يحضران لمشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تنظيم مهن الفنانين والكوميديين.

وأفاد بيان للوزارة، أن المشروع يهدف إلى حماية الفنانين من أي شكل من أشكال التعسف أثناء تنفيذ عقد عملهم، كما يسمح هذا المشروع من استفادة المعنيين من نظام معين لاسيما من حيث كيفية إبرام عقود العمل.

وجاء هذا خلال مشاركة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رفقة وزيرة الثقافة في مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الإفريقي للبحث الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين .

وأكد شوقي عاشق من خلاله أن تشريع العمل في الجزائر يغطي العمال الأجراء وغير الأجراء، بالإضافة إلى فئات خاصة أخرى من العمال من بينهم الفنانين والممثلين.

وأضاف الوزير أن الدستور والتشريع الجزائريين يكرسان الحق في العمل، الحماية الاجتماعية، الحماية والسلامة المهنية في أماكن العمل.

بالإضافة إلى الأدوات القانونية التي تسمح بممارسة الحق النقابي في كنف الحوار والتشاور.

وقال شوقي عاشق أن تشريع الضمان الاجتماعي ينص على ضمانات ذات الصلة لاسيما بالعدالة الاجتماعية حتى في الحالات الاستثنائية كالأزمة الصحية.

و أوضح الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي يولي اهتمام خاص للأشخاص العاملين في القطاع الثقافي، كون أن الحماية الاجتماعية تعد من بين وسائل التضامن مع هذه الفئة .

كما استعرض الوزير أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-69 المـــؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9فيفري 2014 .

و يحدد هذا المرسوم نسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني .