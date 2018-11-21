وزراء الحكومة يردون غدا على انشغالات نواب الشعب

يرُد غدا الخميس، وزراء الحكومة على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، في جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان المجلس السعبي الوطني، سينوب وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عن الوزير الأوّل، أحمد أويحيى.

وهذا في الإجابة عن السؤال المتعلّق بالإجراءات المتّخذة من طرف الحكومة لترقيّة مناطق الحدود الغربية للبلاد وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها.

كما سيرد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، عن السؤال المتعلق بالضوابط الرقابية على الممارسات السلبية المقنّنة من طرف أصحاب الأغاني.

أما وزيرة البريد والمواصلات، هدى فرعون، ستردّ عن سؤال الثغرة التي تمّ اكتشافها في البطاقة الذهبية لسحب الأموال.

وستقوم وزيرة التضامن الوطني، الدالية غنية، بالكشف عن رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بهذه الفئة اجتماعيًا وصحيًّا.

أمّا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، فسيكشف وضعية مناطق النشاط الصناعي والمناطق الصناعية والاستثمار بولاية البليدة.

وعن أسباب التأخر في إبلاغ قائمة أسعار السيارات.

كما سيفصح وزير السكن، عبد الوحيد طمار، عن الأهداف المنتظرة من تمديد آجال تطبيق القانون المتعلّق بتسوية البنايات ومطابقتها.

وحول مدى تطبيق المادة القانونية المتعلّقة باستفادة الأشخاص المعوقين من تخفيض سعر كراء أو شراء السكنات ذات الطابع الاجتماعي.

وفي الأخير، سيرد وزير العمل، مراد زمالي، عن السؤال المتعلق بوضع حدود لممارسة الحق في الاضراب بالنسبة لقطاع التربية.