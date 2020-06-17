وزراء الشباب والرياضة الأفارقة يشيدون بالتجربة الجزائرية

أشاد وزراء الشباب والرياضة للإتحاد الإفريقي بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة فيروس كورونا، والتي وصفوها بالمرضية.

وقال وزير الشباب والرياضة الجزائري “سيد علي خالدي” في تصريح له اليوم نقلته وكالة الأنباء الجزائرية :

موضحا: “أشاد الزملاء والأصدقاء الأفارقة بالمقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الأزمة الصحية لفيروس كورونا لأنها قائمة على تصور علمي و واقعي بالاعتماد على كفاءات وطنية وباعتبارها تندرج في اطار مخطط وطني شامل أفضى الى انشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي”.

و أوضح الوزير على هامش اجتماع تشاوري افتراضي للوزراء الأفارقة المكلفين بالشباب حول هذا الوباء، أن الهدف من هذا اللقاء هو “تبادل الخبرات” بين البلدان المشاركة مشيرا الى التجربة “الرائدة للجزائر” في تسيير هذه الأزمة الصحية.

و خلال مداخلته في هذا الاجتماع أبرز السيد خالدي ” المسعى التضامني و الاستباقي” لافريقيا الذي بفضله كان رد القارة في مواجهة فيروس كوفيد-19 “مرضي عموما بالنظر الى الوضع الوبائي العام على مستوى القارة”.

وأضاف في هذا السياق قائلا: “هذا ما دفع على ما يبدو الى تناقل تكهنات كارثية بالنسبة لافريقيا”، مذكرا بإنشاء صندوق منذ الاسابيع الاولى لظهور هذا الوباء موجه للأعمال التضامنية و الوقاية من الفيروس و مكافحته.