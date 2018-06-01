وزراء حكومة أويحيى…نص خدام ونص “غالبو رمضان”

يلجأ العديد من المواطنون في الشهر الفضيل إلى النوم بسبب التعب والخمول ولتفادي المشاكل والمناوشات.

فالأمر ينطبق أيضا على وزراء حكومة أويحيى، فبعضهم يعمل بجد وكد ويقوم بخرجات ميدانية وندوات صحفية دون تأثير الصيام عليهم.

أين أخرجت حمى إرتفاع الأسعار كل من وزير التجارة سعيد جلاب ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي والتنقل بين الولايات.

كما أن الإمتحانات الرسمية أخرجت وزيرة التربية نورية بن غبريط في ظل الشمس الحارقة لتتنقل بين الولايات الجنوبية.

غير أن العديد من الوزراء لم يظهر لهم أثر لا من خلال الخرجات الميدانية أو حتى عقد الندوات الصحفية أو استضافتهم ببرامج تلفزيونية.