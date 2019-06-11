وزراء خارجية الجزائر ومصر و تونس يجتمعون غدا لبحث وقف الحرب في ليبيا

يعقد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر غدا الاربعاء اجتماع تشاوريا حول ليبيا بتونس العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في هذا البلد الشقيق.

واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أفريل المنقضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد عقدوا إلى حد الآن 6 اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذا “لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الصادر بتونس يوم 20 فيفري 2017.