وزراء خارجية عرب ورؤساء الوفود يحضرون ملحمة حول تاريخ الجزائر

حضر وزراء خارجية عرب ورؤساء وفود، المشاركين في القمة العربية الـ31 التي تحتضنها الجزائر في 1 و2 نوفمبر، ملحمة تاريخية كبرى، مساء أمس الأحد بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، إحياء للذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

كما جاء العرض، تحت شعار “ملحمة شعب وعزة أمة”، وتزامن مع انعقاد الدورة الـ31 للقمة العربية. وحضره رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وضيوف الجزائر وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود. بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي وأعضاء من الحكومة ومجاهدات ومجاهدين.

ومن جهته، قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن “اختيار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتاريخ الفاتح نوفمبر لعقد القمة العربية يعكس حرص الجزائر على جمع الأشقاء ولم الشمل العربي”. كما “جمعت الثورة التحريرية بالأمس قلوب وأفئدة الشعوب العربية حول قضيتنا الوطنية العادلة وتضامنها رغم ما كانت تتكبده من تضحيات جسام”.

وتضمنت ملحمة “ألا فاشهدوا”، التي أخرجها أحمد رزاق، لوحات فنية مبهرة عكست تاريخ الجزائر العريق. وحملت رسالة إجلال وعرفان للشهداء وعزم على مواصلة مسار البناء والتشييد.

وافتتح العرض بعزف النشيد الوطني قبل أن يستمتع الحضور بعروض رائعة قدمتها هذه الملحمة التي أنتجتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. حيث جاءت في شكل فسيفساء رائعة تمازجت فيها الموسيقى بالرقص والحكي والغناء والإلقاءات الشعرية. مرفوقة بالمؤثرات السمعية البصرية لتعكس المعالم الكبرى لتاريخ الجزائر منذ آلاف السنين وإسهامات الجزائريين في الفكر والثقافة والتاريخ الإنساني.

وكان ختام العرض مع لوحات معبرة عكست التلاحم العربي مع تقديم تحية خاصة لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استرجاع حريته.