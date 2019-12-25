وزراء وكبار الشخصيات يلقون النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح

يشهد مقر قصر الشعب، منذ صبيحة اليوم الاربعاء، توافد شخصيات كبيرة ووزراء من الحكومة من اجل إلقاء النظرة الأخيرة.

ومن الحضور، الوزير الأول بالنيابة، بوقادوم، ورئيس مجلس الأمة بالنيابة قوجيل، ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

ويلقي، كبار الشخصيات ووزراء، وإطارات، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح بقصر الشعب.

ومن المقرر،أن يوارى الثرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية اليوم الأربعاء بمقرة العالية.

وتوفي الاثنين الفريق أحمد ڨايد صالح عن عمر يناهز 79 سنة إثر سكتة قلبية.