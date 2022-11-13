وزراء ومسؤولين يزورون جناح Ooredoo في معرض SMEX

شاركت Ooredoo، المؤسسةالتكنولوجية، في الطبعة الأولى من المؤتمر والصالون العربي والدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEX)، الذي تجري فعالياته من 12 إلى 14 نوفمبر 2022 بقصر المعارض (صافكس).

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من وزير التجارة وترقية الصادرات”كامل رزيق “. ووزير المالية” ابراهيم جمال كسالي “، ووزير الصناعة “أحمد زغدار “. ومستشار رئيس الجمهورية، المكلّف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى.

هذا المعرض الذي تنظمه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX)بالشراكة مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية AUIED والذي يجمع أصحاب الأعمال وصناع القرار. يعتبر منصة للعرض والتجارة والتبادل والتعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الوطني والدولي.

وتشارك Ooredoo في هذا الصالون من خلال فضاء. أين يقدم المستشارين التجاريين لـ Ooredoo للمؤسسات مختلف عروض وحلول المؤسسة التي تتطابق مع احتياجات المهنيين.

وخلال حفل الافتتاح قام الوفد الوزاري بزيارة جناح Ooredoo. حيث اطلعوا على مختلف الحلول التكنولوجية التي تقترحها Ooredoo على زوار المعرض.

ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري، تؤكد Ooredoo عن بُعدها كمؤسسة فاعلة في مرافقة المهنيين من مختلف القطاعات بعروضها وحلولها الابتكارية.