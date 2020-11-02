وزراء يعزون رئيس الجمهورية في وفاة عمته

قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، تعازيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إثر وفاة عمته.

وكتب الوزير “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمولة برحمة الله بإذنه تعالى، عمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رحمها الله برحمته الواسعة وطيب ثراها وأكرم مثواها”.

تابعا “وبهذا المصاب الأليم، يتقدم ابراهيم بومزار، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع موظفي وعمال وإطارات القطاع، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى السيد الرئيس ولأهل الفقيدة و ذويها”.

“راجيا من المولى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر وعظيم السلوان في مصابهم، وأن يتغمدها بالرحمة والمغفرة والرضوان”.

ومن جهته عزى وزير السياحة محمد حميدو، الرئيس تبون راجيا من المولى أن يلهم العائلة الصبر والسلوان.