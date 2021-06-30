وزراة الدفاع: توقيف 53 بارون مخدرات وحجز قرابة 6 قناطير زطلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 53 تاجر مخدرات وحجزت 5 قناطير و95 كيلوغرام من الكيف المعالج.وجاء ذلك، خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية.خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و29 جوان 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد حاولت مجموعات إجرامية إدخال هذه الكمية من المخدرات، عبر الحدود مع المغرب.وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 20 تاجر مخدرات وضبطت 5 قنطار و42 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 33 تاجر مخدرات آخرين وحجز 53 كيلوغرام من نفس المادة.و22065 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.