وزع مصاحف كهدية للحاضرين.. إمام مسجد يحتفل بزفافه بتلاوة القرآن والإنشاد

فاجأ الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، بمحافظة المنيا، في مصر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أحيا ليلة ذكر وتلاوة القرآن الكريم يوم زفافه.

والتقط الشيخ رائد يحيي إمام مسجد الفولي، صور زفافه بالزي الأزهري وفي يوم الحنة، وهو اليوم الذي يسبق الزفاف. حيث أقام ليلة قرآنية استمع فيها أهل قريته القرآن الكريم والإنشاد الديني من صوت أشهر القراء وسط تجمع الأهل والأصدقاء.

وبدا الشيخ رائد يحيي، في الصور، معتزا بالزي الأزهري والتقط صور الفرح. ووثقها وسط مباركة الأهل والأصدقاء بالزفاف السعيد.

و الشيخ استبدل الاحتفالات المعتادة بالزفاف، بتلاوة القرآن الكريم. حيث نظم حفل زفاف إسلامي، تاركًا شاشة عرض بقاعة العروس لمشاهدة تفاصيل الحفل بقاعته.

ظهرت العروس خلال جلسة التصوير بفستان زفاف مع النقاب الأبيض. كما قام بتوزيع مصاحف وأدوات مدرسية على الحضور رفقة عروسه.

وفي يوم الزفاف حرص إمام مسجد الفولي على اصطحاب عروسه لجلسة تصوير. مرتديا زيه الرسمي، بينما ارتدت عروسته النقاب الأبيض مع فستان الزفاف.