وزيرالداخلية: “تطبيق القانون بصرامة ضد 160 مصنع تسبب في التلوث البيئي “

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان دحمون ، عن وجود 160 مصنع تسبب في تلوث المحيط البيئي، ويهدد صحة المواطنين.

وأكّد عبد الرحمان بن دحمون، على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة، اليوم الخميس، أنّه سيتم تطبيق القانون بصرامة ضد أصحاب المصانع التي تسببت في التلوث البيئي .

مشدّدا بالقول:” صحة المواطنين خط أحمر، ومن سيمس بصحة المواطنين ستكون قوانين الجمهورية بالمرصاد له “.

كما كشف الوزير، أنه تّم غلق بعض المصانع على مستوى الوطني ، والتي ثبت مخالفتها لشروط المعمول بها .

مشيرا انه يوجد بعض أصحاب المصانع من امتثلو ا للقوانين وآخرين تلاعبوا .

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