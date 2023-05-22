قناة النهار وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 11:44 شارك غرِّد أرسل 22 0 وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qYpaN اقرأ أيضا المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم قناة النهار 13 ماي الشيخ النوي: وزير الصحة يدشن مستشفى مجهز ببريان كي خرج راح كلش معاه قناة النهار 18 ماي الطارف: إعتداءات وسرقات على ممتلكات مؤسسة سونلغاز والأمن بالمرصاد قناة النهار 09 ماي مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 09 ماي طالع هابط: مواطنون من بلدية المحمدية بالعاصمة يطالبون بمنحمهم رخصة بناء أو تعويضهم قناة النهار 14 ماي شنقريحة : الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف قناة النهار 08 ماي إقتصاد: الكفاءات الجزائرية بالخارج .. نحن مستعدون للعودة وهذه مشاريعنا قناة النهار 14 ماي "رئيس مجلس الشورى السعودي:"شكرت الرئيس على ماقدمته الجزائر من دعم للمملكة السعودية قناة النهار 02 ماي أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي