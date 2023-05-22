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وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات

بقلم النهار أونلاين
وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات
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وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات.

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