وزيرالعمل: إدماج 68 ألف شاب على المستوى الوطني

كشف وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، عن إدماج 68 ألف شاب في مناصب عمل دائمة، على المستوى الوطني.

وذكر الوزير خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة اليوم الإثنين، بمرسوم 8 ديسمبر 2019، والقاضي بإدماج 365 شاب خلال سنوات 2019 و2020 و2021.

وأورد جعبوب، أنه ولدى تعيينه على رأس الوزارة، وجد أنه قد تم إدماج 20 ألف شاب حتى 1 أكتوبر 2020.

مضيفا إنه ولغاية أمس، تم إدماج 68 ألف شاب على المستوى الوطني.

وحول استحداث مناصب الشغل، كشف الوزير، عن استحداث 30 ألف منصب في التعليم، و500 منصب في التعليم العالي، و30 ألف منصب على مستوى وزارة الداخلية.

وأكد جعبوب، إن تحدي الوزارة، كان في كيفية المحافظة على مناصب العمل والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية، واستحداث مناصب شغل جديدة.

كما ذكر الوزير، بإجراءات الوزارة، للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا، ومنها:

إرجاء دفع مستحقات الشركات لدى صناديق الدعم وإدارة الضرائب.

تكفل الدولة، بالعطل المرضية الخاصة بكوفيد19.

والمساهمة في التكفل بأعباء التحاليل الطبية الخاصة بكوفيد19.