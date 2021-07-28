وزيرالنقل: تشجيع الإستثمار الخاص هو في صميم إستراتيجية الدولة

ترأس وزير النقل، عيسى بكاي، اليوم الأربعاء، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، وبحضور إطارات من الوزارة، لقاء جمعه بعدد معتبر من المستثمرين الخواص في القطاع.

وفي بيان للوزارة، أكد الوزير أن الرأسمال الخاص هو رافد ودعامة للإقتصاد الوطني، وهو مصدر لتراكم الثروة، وتشجيع الإستثمار الخاص هو في صميم إستراتيجية الدولة التي لا تذخر جهدا في تذليل كل العقبات الإدارية والقانونية لتسهيل ولوج الخواص لهذا المجال الحيوي.

كما أكد الوزير على مرافقة الوزارة ودعمها لكل المبادرات الإستثمارية، مع الإستفادة من التجارب العالمية الرائدة.

ومن جهته، ثمّن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذا الإجتماع، مذكرا بأهمية النقل الذي يعد صناعة شبكية مهمة تستقطب مشاريع إستثمارية عديدة، حيث أن الخواص أدرى بمجالات النجاح وطرقها مشجعا العمل في هذا الإطار، مع ضرورة خدمة المحلي قبل الأجنبي.

وفي ختام الاجتماع، طمأن وزير النقل مجموع المستثمرين الخواص في قطاع النقل، بمتابعته شخصيا لكل الملفات الموجودة على مستوى الوزارة وإيجاد حلول سريعة لها.

كما قرر إنشاء خلية إصغاء تضم كل القطاعات المعنية للمتابعة والتنسيق ربحا للوقت، وتسريعا لوتيرة التنمية.

للإشارة، يأني هذا اللقاء في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطيران المدني والنقل البحري، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية الصادرات والتحكم في التجارة الخارجية، والحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.