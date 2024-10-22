وزيران يحلان بولاية النعامة لإعادة تشغيل هذا الخط

حل كل من وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ ووزير النقل محمد الحبيب زهانة في ولاية النعامة.

ويقوم الوزيران بزيارة عمل لولاية النعامة، قصد اعادة تشغيل خط السكة الحديدية “النعامة-بشار”.

وقد تضرر خط السكة الحديدية “النعامة-بشار” جراء الفيضانات الاخيرة التي شهدتها الولاية. بعد اعادة تاهيله في وقت قياسي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتمت مراسم الاستقبال بحضور رئيس المجلس الشعبي الواائي والسلطات المحلية الامنية والمدنية، اعضاء البرلمان.

كما حضر كل من المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ممثلي المجلس الاعلى للشباب، اطارات القطاعين وعدد من المنتخبين المحليين.