بقلم عايدة.ع
وزيرا الاتصال والتربية يشرفان على أشغال يوم تكويني لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن التربوي
أشرف وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، ووزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بمقر وزارة الاتصال، على افتتاح أشغال يوم تكويني لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن التربوي.

وحسب وزارة الاتصال، تميز هذا اليوم التكويني بإلقاء مداخلات متنوعة، لأساتذة ومختصين. تمحورت حول السياسة التربوية الوطنية، والإطار القانوني الذي يحكم نشاط قطاع التربية الوطنية. والتحول الرقمي الذي يشهده هذا القطاع، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

يشار أن أشغال هذا اليوم التكويني تمت بحضور إطارات من الوزارتين، أساتذة ومهتمون بالشأن التربوي. وعدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية.

