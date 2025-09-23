وزيرا البريد والاتصال ينظمان لقاءً مع صناع المحتوى الرقمي اليوم

ينظم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ووزير الاتصال زهير بوعمامة، لقاء تشاوري مع صنّاع المحتوى والفاعلين في الفضاء الرقمي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة البريد في بيان لها، أن التسجيل في هذا اللقاء، حظي بإقبال لافت وغير مسبوق. حيث بلغ عدد المسجّلين 1320 مشاركًا من مختلف ولايات الوطن.

كما أشار المصدر نفسه، أنه بحكم محدودية أماكن الاستقبال، وحرصًا من الوزارة على المضي قدمًا في تنظيم هذا الموعد بدل تأجيله. تقرّر إشراك مجموعة أولى تمثيلية من صنّاع المحتوى. اختيرت وفق معايير تضمن التنوع في مجالات النشاط، والتوزيع الجغرافي، مع مراعاة تمثيل الجنسين.

وعبّرت الوزارة عن فخرها وامتنانها لكل من بادر بالتسجيل ولن يتسنّ له الحضور في هذا اللقاء الأول. مؤكدة أنه لن يكون سوى البداية، وأن موعداً آخر أوسع وأشمل ستينظَّم قبل نهاية السنة الجارية. ليفسح المجال أمام مشاركة أوسع حتى يكون صوت كل مبدع حاضرًا في مسيرة تطوير الفضاء الرقمي الوطني.

