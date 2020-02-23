وزيرا البريد و الشباب يكرمان المخترعة سيليا خشني

الوطني
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وزيرا البريد و الشباب يكرمان المخترعة سيليا خشني
بقلم مصطفى.ق

كرم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، رفقة وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الأحد الجزائرية سيليا خشني.

سيليا خشني مديرة وحدة البحث والتطوير بمؤسسة اتصالات الجزائر، تحصلت  على الميدالية الذهبية مع تهاني لجنة التحكيم، وكذا الجائزة الكبرى لأفضل اكتشاف خلال المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، المنظم بدولة الكويت، على مشروعها المميّز والمتمثل في رصد الطائرات بدون طيار والتشويش عليها، في نسخته الجديدة.

وقد هنّأ الوزير، خلال هذا اللّقاء، ممثلة الجزائر على النجاح الباهر الذي حقّقته معبّرا عن فخره واعتزازه بإنجازها، ومؤكّدا دعمه لها وتشجيعه للبحث والتطوير على مستوى القطاع، وداعيا الشباب الجزائري إلى الاستلهام من مثل هذه النماذج الناجحة.


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