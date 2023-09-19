وزيرا التجارة والمالية في زيارة عمل إلى موريتانيا والسنغال

يقوم وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير المالية لعزيز فايد بزيارة عمل يومي 20 و 21 سبتمبر. إلى كل من الجمهورية الموريتانية الإسلامية وجمهورية السنغال.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى الانفتاح أكثر نحو قارتنا افريقيا و المشاركة بصورة نشطة وفعالة. في تنميتها و التي تتجسد لاسيما من خلال فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية. ووكالات للبنوك العمومية في الخارج التي من شانها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الاستثمار في القارة.

وسيتم خلال هذه الزيارة تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من نواقشط وداكار. وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في القطاعات المحلية.

وستكون هذه المعارض منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات الجزائرية وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم تدشين فروع للبنوك العمومية في كل من موريتانيا والسنغال. بهدف توفير خدمات مصرفية عالية الجودة ومرافقة المستثمرين الذين يعملون على ترقية التبادلات التجارية المحلية والدولية. هذه الفروع ستكون مركزًا لتقديم الخدمات المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية الوثيقة. وتعكس التحركات الاقتصادية هذه التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.