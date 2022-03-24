قناة النهار وزيرا التجارة و الفلاحة الأكثر طلبا أمام النواب قبل شهر رمضان بقلم قناة النهار نشر في 24 مارس 2022 - 16:25 شارك غرِّد أرسل 34 0 وزيرا التجارة و الفلاحة الأكثر طلبا أمام النواب قبل شهر رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/l2Qem اقرأ أيضا "تيزي وزو.." تصدير سفينتين بطول 14 متر الى موريتانيا ، الأولى من نوعها بالجزائر قناة النهار 10 مارس "مسؤول النشر بموقع النهار :" الكلمة مسؤولية ماشي أهدر برك !! قناة النهار 06 مارس نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة قناة النهار 12 مارس هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول افتتاح تسجيلات موسم العمرة قناة النهار 15 مارس وزير الصحة: مركز التطوير العصبي للأطفال هو الوحيد في الجزائر وستكون هناك مراكز أخرى في الولايات قناة النهار 14 مارس تفاصيل صادمة عن مـقتل الطفلة رفيدة وهكذا تم القاء القبض على الـقاتل قناة النهار 03 مارس بداية تساقط الثلوج والأمطاربجبل عيسى ولاية النعامة قناة النهار 16 مارس طوارئ بمستشفى وهران..توافد كبير لمـ.رضى الربو بسبب الزوابع الرملية قناة النهار 14 مارس فاسألوا: مشروعية صلاة الحاجة وكيفيتها قناة النهار 12 مارس غليزان: عائلة الطفلة خديجة تناشد السلطات للتكفل بحالتها الصحية قناة النهار 11 مارس