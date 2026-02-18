وزيرا التربية والتعليم العالي يشرفان على توقيع 6 اتفاقيات تعاون وشراكة

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، بمقر الوزارة بالمرادية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين القطاعين، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية.

وفي كلمته بالمناسبة، التي تتزامن مع اليوم الوطني للشهيد، أكّد وزير التربية أن هذا التاريخ يُمثّل فرصة لاستذكار التضحيات الجسام التي قدّمها شهداء الجزائر دفاعًا عن سيادة الوطن، وما جسّدته هذه التضحيات من قيم التفاني والإصرار على البناء والتقدم.

وأوضح أن استلهام هذه القيم يفرض على جميع الأطراف المعنية تعزيز أداء القطاعات الحيوية، ورفع جودة الخدمات العمومية، بما يشمل قطاع التربية والتعليم العالي، عبر تطوير جودة التعليم والبحث العلمي، وتعميق التكامل بين مختلف المؤسسات التربوية والجامعية.

كما شدّد الوزير على أن التعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشكّل ضرورة استراتيجية، لضمان مسار تعليمي وبحثي متكامل يخدم المجتمع ويعزز الابتكار والتجديد في المجالات التربوية والعلمية.

وعقب ذلك، تم التوقيع على الاتفاقيات الآتية:

1- اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتهدف إلى إرساء إطار مرجعي شامل للتعاون بين الوزارتين، لترقية جودة التعليم والبحث والابتكار، وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة والمستقبلية، وتطوير البحث التربوي، ودعم التكوين المتواصل، وتعزيز الرقمنة، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات ذات أولوية، مع إنشاء وحدات بحث مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وطنية.

2- اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تركز هذه الاتفاقية على تنظيم عملية تبادل البيانات المتعلقة بالناجحين في شهادة البكالوريا بين الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التعليم العالي عبر المنصة الرقمية المعتمدة. وتشمل الآليات المعتمدة ضمان دقة المعطيات، سرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للطلبة، بما يسمح بإتمام التسجيل الجامعي بسلاسة وأريحية، ويخفف العبء الإداري على الطلبة وأوليائهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين القطاعين، وتوحيد الإجراءات لضمان سير عملية التسجيل وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتيسير الخدمات وتحسين تجربة المتعلم.

3- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة عمور أحمد- وهران وترمي إلى دعم المشاريع البحثية المرتبطة بالممارسة التعليمية، وتطوير آليات التكوين المستمر، وتشجيع التجريب البيداغوجي، ونشر ثقافة الابتكار والتقويم المستمر، بما يعزز التكامل بين البحث والتكوين.

4- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمدرسة العليا للأساتذة مسعود زغار- سطيف، وتهدف إلى ترسيخ شراكة مؤسسية في مجال البحث التربوي والتكوين البيداغوجي، من خلال دعم المشاريع المشتركة، وتعزيز التكوين المستمر في تعليمية المواد، وتثمين نتائج البحث وربطها بالميدان التربوي.

5- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية وجامعة التكوين المتواصل - ديدوش مراد وتهدف إلى تحديد الشروط العامة وآليات تنفيذ التعاون في مجال البحث العلمي، عبر برامج سنوية مشتركة لتطوير المشاريع التعليمية، وتعزيز تبادل الخبرات.

6- اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبحث في التربية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية وتهدف إلى إرساء إطار استراتيجي للتكامل بين البحث العلمي والممارسة التربوية، وتحفيز البحث التطبيقي في العلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية، وتنظيم فضاءات للحوار العلمي، وتطوير القدرات البحثية، ودعم إنتاج المعرفة ونشرها، بما يسهم في تحسين نوعية التعليم والتكوين.

وفي ختام المراسم، تم الإعلان عن ميلاد الشبكة الموضوعاتية في علوم التربية والتكوين، لتكون إطارًا وطنيًا منظمًا لتنسيق الجهود البحثية، وتكامل المبادرات العلمية، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجالات البحث التربوي والتكوين، بما يخدم تطوير المنظومة التربوية الوطنية وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة.