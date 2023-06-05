وزيرا التضامن والشؤون الدينية يُعزيان عائلة ضحية السيول بالأغواط

قامت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، بمعية والي الأغواط، بتأدية واجب العزاء والمواساة لعائلة “الفقيد عكاري لخضر”، ضحية السيول.

وتنقل الوفد، إلى منزل الفقيد العائلي، الكائن ببلدية قلتة سيدي سعد. والذي وافته المنية يوم 3 جوان إثر الحادث الأليم الناجم عن التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

كما حضر مراسم تأدية واجب العزاء، بعض النواب بالبرلمان، والسلطات المحلية لدائرة وبلدية قلتة سيدي سعد.

وكان والي ولاية الأغواط فضيل ضويفي، قد تنقل صبيحة أمس، إلى منزل الفقيد، لتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلته.

ورافق الوالي، أعضاء اللجنة الأمنية وبعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، والسلطات المحلية لدائرة وبلدية قلتة سيدي سعد.

وتوفي الفقيد يوم السبت، على إثر الحادث الأليم الناجم عن التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، رفقة الفقيد عمام أرزقي. المقيم قيد حياته ببلدية برج الكيفان، ولاية الجزائر.