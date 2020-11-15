وزيرا التكوين والإنتقال الطاقوي يؤكدان على ضرورة استحداث لجنة مختلطة

استقبلت وزيرة التكوين، بن فريحة هيام، اليوم الأحد، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شيتور شمس الدين.

وتباحث الطرفان، كيفيات ترقية وتطوير التعاون بين القطاعين خاصة في مجال التكوين والتعليم المهنيين في التخصصات المتعلقة بمجالات الطاقات المتجددة.

وأكد الوزيران، على أهمية التنسيق بين القطاعين، و إعداد مخطط عمل لتجسيد الأهداف التالية: الاقتصاد الطاقوي، وتطوير برنامج خاص بالطاقات المتجددة، ووضع حيز التنفيذ نموذج طاقوي جديد.

واتفق الطرفان، على وضع الميكانزيمات الضرورية من أجل انتقال طاقوي فعال، من خلال إعداد و تطوير برامج تكوينية للتخصصات المرتبطة بالطاقات المتجددة، و الانتقال الطاقوي.

وفي ذات الصدد، وحرصا على العمل على تحقيق الأهداف المسطرة، أكد الطرفان على ضرورة استحداث لجنة مختلطة تتكون من خبراء و مختصين من قطاع التكوين و التعليم المهنيين و قطاع الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

وأوضح الوزيران، على أن اللجنة ستتكفل بتحديد الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني المتعلقة بالطاقات المتجددة الواجب تشجيعها على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى وضع البرامج البيداغوجية المرتبطة بالتخصصات الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.