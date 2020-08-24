وزيرا التكوين والمؤسسات الناشئة يتباحثان سبل تكوين اليد العاملة

تباحثت وزيرة التكوين، هيام بن فريحة، مع وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، اليوم الإثنين، سبل تكوين اليد العاملة المؤهّلة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة التكوين على “الفايسبوك”، فقد استقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين وليد، لبحث سبل التعاون بين القطاعين.

وقد ناقش الطرفان سبل التعاون لتكوين اليد العاملة المؤهلة التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وخوض عالم المقاولاتية وتجسيد المشاريع، بداية بالمؤسسات الصغيرة وصولا إلى المؤسسات الناشئة وحتى الكبرى.