وزيرا الثقافة والمجاهدين يستلمان نسخة من فيلم البطل “العربي بن مهيدي”

إستلم اليوم كل من وزيرة الثقافة والفنون صُورِية مولوجي، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة. وبحضور المخرج بشير درايس، نسخة من الفيلم السينمائي المُنجز حول شخصية البطل الرمز “العربي بن مهيدي”.

ويأتي هذا بعد أن قامت اللجنة المنصبة المشتركة بين وزارتي والثقافة والفنون المجاهدين وذوي الحقوق بالمصادقة عليه. وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حول هذا الفيلم.

للإشارة، فإن فيلم “العربي بن مهيدي” عبارة عن إنتاج مشترك بين وزارة الثقافة والفنون. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وشركة “المنبع” للإنتاج السينمائي.