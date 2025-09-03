وزيرا الخارجية والتجارة الروانديان في الجزائر

حلّ بالجزائر، مساء اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية رواندا، أوليفييه ندهونغيريهي، رفقة وزير التجارة والصناعة، برودانس سيباهـيزي.

وكان في استقبالهما بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق.

ويشارك الوزيران الروانديان في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض الإفريقي للتجارة البينية (2025 IATF) التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.