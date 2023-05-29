وزيرا الداخلية والتضامن يقدمان التعازي لعائلات ضحايا التقلبات الجوية بتيبازة وقالمة

بتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو يقدمان تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة ضحايا الفيضانات الأخيرة بولايتي تيبازة وقالمة.

كما قدم الوزيران تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة الضحية بوعزة محمد عبد الرؤوف ذي الـ9 سنوات. الذي توفي ببلدية خميسيتي بولاية تيبازة إثر الفيضانات التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة.

وسيتنقل بعدها وزيرا الداخلية والتضامن إلى ولاية قالمة. قصد تقديم تعازي رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا المتوفين على إثر التقلبات الجوية الأخيرة. وكذا الاطلاع على مستوى التكفل بمخلفات التقلبات الجوية.