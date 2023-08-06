وزيرا الداخلية والتضامن يُعزيان عائلة شهيد الواجب في غليزان

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو إلى ولاية غليزان من أجل تقديم واجب العزاء إلى عائلة شهيد الواجب الوطني. ضحية حرائق الغابات.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وبتكليف من رئيس الجمهورية، تنقل ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مرفوقا بكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، إلى بلدية زمورة بولاية غليزان. أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني. لعائلة شهيد الواجب الوطني بن عامر حراث (رحمه الله). أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة. كما قدما للعائلة الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية. “إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وفي معرض عزائه لعائلة شهيد الواجب الوطني جدّد الوزير التذكير بحرص رئيس الجمهورية على تقاسم هذه الظروف الصعبة مع كل عائلات الضحايا و تبليغهم صادق المواساة.