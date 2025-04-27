وزيرا الداخلية والسكن يؤكدان على التكفل بالعائلات المتضررة وإعادة إسكانهم بوهران

حلّ وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة وفد وزاري رفيع المستوى بمنطقة شباط بحي الصنوبر ولاية وهران. الذي شهد حادث انهيار للتربة وسقوط بنايات.

والتقى وزير الداخلية والوفد الوزاري المرافق له بسكان المنطقة، وعاينوا موقع الانزلاق الأرضي بمنطقة أرض الشباط بوهران واستعمعوا إلى انشغالاتهم.

وقال وزير الداخلية، إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد كلّفهم بالتنقل إلى وهران للوقوف إلى جانب العائلات والاطمئنان على سلامة المواطنين. داعيا أهالي المنطقة إلى التعاون مع اللجان المحلية ومساعدتهم من أجل إحصاء السكان المتضررين بالمنطقة وإخراجهم من الخطر.

من جهته وزير السكن طارق بلعريبي، أكد أن اللجان التقنية المختصة في مراقبة البنايات ستقوم بمعاينة المنازل بمنطقة أرض الشباط. مشيرتا إلى أن السكنات متوفرة وسيتم ترحيل العائلات المقيمة في البنايات المهددة وإعادة إسكانها.

وتسبب حادث انهيار سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران. في وفاة 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن الحصيلة النهائية، والضحايا المتوفون تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 43 سنة. 02 منهم جنس أنثى نقلتا من طرف الخواص. مع تسجيل إصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 00سا 05د من أجل حادث انزلاق التربة. مما أدى إلى انهيار 05 سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور