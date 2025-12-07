وزيرا الداخلية والصحة يتفقدان حالة جرحى حادث بني عباس

قام كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة وزير الصحة، محمد الصديق أيت مسعودان، بزيارة تفقدية للاطمئنان على حالة جرحى حادث المرور الأليم الذي أودى بحياة 14 شخصا في بني عباس.

وجاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تنقل الوزيران. إلى مستشفى ترابي بوجمعة 240 سرير والمستشفى الجامعي العسكري الجهوي ببشار، للإطمئنان على حالة الجرحى.

كما تنقل الوزيران نحو بلدية تبلبالة (على مسافة تقارب 400 كلم)، وذلك للاطمئنان على وضعية باقي المصابين. الذين يتلقون العلاج بمستشفى تبلبالة.

