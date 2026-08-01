وزيرا الداخلية والصحة ينقلان تعازي الرئيس تبون لعائلات الضحايا

تنقل وزير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، إلى عدد من عائلات ضحايا حادث الحافلة ببومرداس، في سطيف، أين نقلا لهم تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم ذلك، عقب مراسم التشييع والدفن، حيث التقى الوزيران بعدد من عائلات ضحايا حادث المرور الأليم. ونقلا إليهم تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتعازي كافة أعضاء الحكومة.

كما أكدا تضامن الدولة الكامل ووقوفها إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل، وترحما على أرواح الضحايا، متمنيان الشفاء العاجل للمصابين.

وتوفي 27 شخصا، وأصيب 42 آخرين، في حادث مرور مروع وقع صباح أمس الجمعة، إثر إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، كانت قادمة من ولاية سطيف.