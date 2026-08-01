وزيرا الداخلية والصحة يُشاركان في تشييع ضحايا حادث بومرداس

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مرفوقًا بوزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، إلى ولاية سطيف، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، توجه الوزير، فور وصوله، إلى مقبرة بلدية العلمة. لحضور مراسم تشييع ودفن عدد من ضحايا حادث المرور الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس يوم أمس.

وفي مشهد مهيب خيّم عليه الحزن والخشوع، وبحضور رسمي وشعبي غفير، شارك الوزيران جموع المشيعين مراسم تشييع ودفن الضحايا. في صورة جسدت أسمى معاني التلاحم الوطني والتضامن والتآزر مع عائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل.

كما قدّما واجب العزاء لأسر الضحايا، وترحّم بخشوع على أرواحهم الطاهرة. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته. وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.