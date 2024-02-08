وزيرا الداخلية والمجاهدين يشرفان على إحياء الذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف

يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الخميس، على إحياء الذكرى 66 لمجزرة ساقية سيدي يوسف، بولاية سوق أهراس.

ووصل وزيرا الداخلية والمجاهدين إلى ساقية سيدي يوسف بتونس، أين كان وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي. عبد المنعم بلعاتي في استقبالهما.

وتحيي الجزائر وتونس ذكرى هذه العملية سنويا، إحياء لذكرى إمتزجت فيها الدماء التونسية بالجزائرية.

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