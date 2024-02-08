إعــــلانات
الوطني

وزيرا الداخلية والمجاهدين يشرفان على إحياء الذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف

بقلم عايدة.ع
وزيرا الداخلية والمجاهدين يشرفان على إحياء الذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف
  • 147
  • 0

يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الخميس، على إحياء الذكرى 66 لمجزرة ساقية سيدي يوسف، بولاية سوق أهراس.

ووصل وزيرا الداخلية والمجاهدين إلى ساقية سيدي يوسف بتونس، أين كان وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي. عبد المنعم بلعاتي في استقبالهما.

وتحيي الجزائر وتونس ذكرى هذه العملية سنويا، إحياء لذكرى إمتزجت فيها الدماء التونسية بالجزائرية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/oaRxq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر